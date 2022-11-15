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الرئيس الصيني يدعو للوحدة بين دول مجموعة العشرين

الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين
15 نوفمبر 2022 12:10

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج للوحدة بين دول مجموعة العشرين "جي 20"، وذلك في تصريحاته في اليوم الافتتاحي للقمة، التي سوف تستمر لمدة يومين في إندونيسيا.

وقال لقادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" يتعين على جميع الدول أن تحل الوحدة محل الانقسام، والتعاون محل المواجهة، والاشتمال محل الاستبعاد".

وذكر شي عددا من التطورات العالمية التي قال إنها مازالت تمثل" تحديات هائلة لتطورنا" بما في ذلك جائحة كورونا المستمرة، وزيادة هشاشة الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيو سياسية بالإضافة إلى أزمتي الغذاء 
والطاقة.

 

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الصين
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