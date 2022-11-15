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زيلينسكي يحث مجموعة العشرين على تبني مقترح أوكرانيا للسلام
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في حفل وضع العلم خلال زيارته لمدينة خيرسون
15 نوفمبر 2022 09:17
أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، زعماء العالم المجتمعين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بأن الوقت قد حان لوقف الهجوم الروسي في بلاده بموجب خطة سلام اقترحها.
وكان زيلينسكي يتحدث عبر رابط فيديو أمام القمة المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.
وقال زيلينسكي وفقا لنسخة من خطابه اطلعت عليها رويترز "أنا مقتنع الآن أن الوقت قد حان لوقف الحرب الروسية المدمرة".
وأحرزت القوات الأوكرانية تقدما في الأسابيع الأخيرة في شرق وجنوب أوكرانيا. وزار زيلينسكي أمس الاثنين مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه أمام مجموعة العشرين إن الحرب يجب أن تنتهي "بشكل عادل وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وقال زيلينسكي "فضلا اختاروا طريقتكم في القيادة.. وسنطبق معا بالتأكيد صيغة السلام".
وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها.
ويمثل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بلاده في قمة مجموعة العشرين بعد أن قالت روسيا إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يمكنه الحضور لأنه مشغول للغاية.
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المصدر: وكالات
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