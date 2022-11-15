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الرئيس الإندونيسي يفتتح قمة العشرين في بالي

يتحدث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال قمة قادة مجموعة العشرين
15 نوفمبر 2022 07:20

افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قمة مجموعة العشرين في بالي، اليوم الثلاثاء.

وقال ويدودو قبل الجلسة الأولى "إنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، وأنا أدرك أننا نحتاج الى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معاً في هذه القاعة".

وحض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قادة مجموعة العشرين على تجنب حرب باردة أخرى، مع افتتاحه قمة العشرين والتي تطغى عليها الأزمة الأوكرانية.

وقال ويدودو قبل بدء الجلسة الأولى للقمة "يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى".

وأضاف "اليوم عين العالم علينا. هل سنحقق نجاحا؟ أم سنضيف فشلا آخر؟ بالنسبة لي، يجب أن تكون قمة مجموعة العشرين ناجحة وألا تفشل".

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المصدر: آ ف ب
الرئيس الإندونيسي
قمة العشرين
إندونيسيا
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