الإمارات: ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار في العالم

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على المشاركة في تعزيز الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم، مجددةً دعمها الكامل لتعزيز قدرات شرطة الأمم المتحدة.

وقالت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن السنوية لمفوضي الشرطة، إنه من الركائز الأساسية في تنفيذ جدول أعمال مبادرة العمل من أجل حفظ السلام بالنسبة للإمارات تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، معربةً عن تقدير الدولة لجهود البلدان المساهمة بقوات شرطة، وكذلك شعبة الشرطة بالأمم المتحدة، لترشيح نساء ضمن قوات الشرطة الأممية تحقيقاً لأهداف استراتيجية المساواة بين الجنسين من أفراد القوات النظامية.

وأضافت أن من الركائز الأساسية لتنفيذ جدول أعمال مبادرة العمل من أجل حفظ السلام، أهمية زيادة استخدام الابتكار والتكنولوجيا في عمليات السلام، معتبرةً أن من شأن هذه الأدوات الجديدة أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز سلامة وأمن أفراد القوات النظامية، وحماية المجتمعات المحلية، باستخدام تكنولوجيا المراقبة والرصد لتحسين الوعي بالحالة الميدانية، فضلاً عن دورها الفعال في تحسين الأداء والاتصال الاستراتيجي وعدد من الجوانب الأخرى المهمة.

وقالت: «كمثال ملموس على ذلك، نظمت دولة الإمارات بالتعاون مع التحالف الأمني الدولي أول تمرين افتراضي مبني على الواقع يحاكي عملية التصدي لهجوم إرهابي، وقد تم عرض هذا الابتكار في فعاليةٍ جانبية عُقدت على هامش قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة الأخيرة في نيويورك».

وأشارت أميرة الحفيتي إلى التأثير الإيجابي لمُبَادَرَتَيْ «الإطار المتكامل لأداء عمليات حفظ السلام والمساءلة» و«نظام تخطيط وتقييم الأداء الشامل»، والتي أملت أن تسهم في تحسين عمل مكوّن الشرطة في عمليات السلام.

وقالت: «جميعنا يدرك بأن عمليات السلام لم تُنشأ لكي تكون دائمة، بل على العكس، إذ تلعب هذه العمليات دوراً أساسياً في بناء قدرات قوات الشرطة المحلية والتي يقع على عاتقها تولي زمام الأمور والمحافظة على المكاسب التي ُحققت طوال فترة عمل هذه البعثات خاصة في الدول المضيفة لها، ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون تنمية القدرات في صميم تعاون عمليات السلام مع الجهات المعنية في الدول المضيفة».

وأضافت: «وفي إطار حرص دولة الإمارات على المشاركة في تعزيز الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم، استضافت أبو ظبي المؤتمر السنوي الأخير لقادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في أغسطس الماضي، والذي يُقام لأول مرة خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما ستقوم الإمارات برعاية قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة عام 2024 في نيويورك».