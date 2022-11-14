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محادثات فرنسية إيطالية بشأن المهاجرين

محادثات فرنسية إيطالية بشأن المهاجرين
15 نوفمبر 2022 02:43

روما  (وكالات) 

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أجرى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا محادثات هاتفية، أمس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط توتر بين روما وباريس بشأن المهاجرين، بعد خلاف كبير بشأن سفينة البحث والإنقاذ «أوشن فايكينج» التي تديرها منظمة غير حكومية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مكتب الرئيس الإيطالي، قال في بيان، إن الزعيمين اتفقا على الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين وضرورة التعاون الكامل بينهما، سواء على الصعيد الثنائي أو داخل الاتحاد الأوروبي.
وسمحت باريس، يوم الجمعة الماضي، لسفينة «أوشن فايكينج»، التي تديرها المنظمة الفرنسية غير الحكومية «أس أو أس ميديتيراني»، بالرسو في ميناء «طولون» وعلى متنها 230 طالب لجوء، بعدما تجاهلت روما مناشدات السفينة لتخصيص ميناء آمن لها لأسابيع.
لكن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قال إن باريس علقت خططها
لاستقبال 3500 لاجئ في إيطاليا حالياً، ودعا جميع المشاركين في آلية
الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اوليفييه فيران أعلن الأحد أن فرنسا طلبت من أوروبا الإسراع في اتخاذ قرار بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة «أوشن فايكينج» التي تحمل 230 مهاجراً.

 

سيرجيو ماتاريلا
إيطاليا
فرنسا
إيمانويل ماكرون
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