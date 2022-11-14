قرقاش يشيد بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة مملكة البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو نجاح للإمارات ودول الخليج العربي، وتأكيد على أن ثلاثية القيادة والمؤسسات والمشاركة هي المسار الناجع لمواصلة مسيرة التقدم.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «نهنئ مملكة البحرين الشقيقة على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية بنسبة مشاركة تاريخية غير مسبوقة، هذا النجاح هو نجاح للإمارات ودول الخليج العربي، وتأكيد على أن ثلاثية القيادة والمؤسسات والمشاركة هي المسار الناجع لمواصلة مسيرة التقدم والتحديث والارتقاء بمكانة الدول وتطورها».

وأدلى الناخبون البحرينيون بأصواتهم في مراكز الاقتراع في أنحاء المملكة السبت الماضي، في انتخابات نيابية جديدة شهدت تنافس عدد قياسي من المرشحين على مقاعد مجلس النواب. وسيطرت جولة الإعادة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية التي تم إعلانها رسمياً الأحد، وأسفرت عن فوز محدود لبعض المرشحين من الجولة الأولى.