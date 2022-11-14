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أنور قرقاش دين الهجوم الإرهابي في إسطنبول

أنور قرقاش دين الهجوم الإرهابي في إسطنبول
15 نوفمبر 2022 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إسطنبول أمس الأول وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدا أن الإمارات تهدف إلى اجتثاث التطرف والإرهاب، لضمان استقرار وازدهار المنطقة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «خالص تعازينا ودعواتنا بالرحمة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في إسطنبول ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين، ندين بشدة هذا العمل الجبان ونقف مع تركيا وسائر دول المنطقة في وجه التطرف والإرهاب فمعركتنا مشتركة وهدفنا اجتثاث هذه الآفة لضمان استقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة».
ووجهت الحكومة التركية أصابع الاتهام لمسلحين أكراد في انفجار أدى إلى مقتل 6 أشخاص في شارع تسوق رئيس في إسطنبول واعتقلت الشرطة امرأة سورية يشتبه في أنها زرعت القنبلة ضمن حملة شملت اعتقال 47.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن التفجير الذي وقع أول أمس، في شارع الاستقلال المزدحم، مما أسفر عن إصابة 81 شخصاً، وأدى إلى تطاير الحطام في الهواء وفرار مئات المتسوقين والسياح والأسر من مكان الحادث. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو: إن «حزب العمال الكردستاني» ووحدات حماية الشعب الكردية السورية مسؤولان عن التفجير، في حادث مشابه لهجمات مماثلة وقعت في السنوات الماضية
وأضاف صويلو أن الأمر بالهجوم صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في السنوات الأخيرة. ونفى حزب العمال الكردستاني في بيان على موقعه على الإنترنت تورطه وقال إنه لا يستهدف المدنيين.
وقالت شرطة إسطنبول: إن المفجرة المشتبه بها تدعى أحلام البشير، وإنها مواطنة سورية اعتقلت خلال مداهمة ليلية، تلقت تدريبات من قبل مسلحين أكراد، ودخلت تركيا عبر عفرين. 

 

أنور قرقاش
إسطنبول
تركيا
الإمارات
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