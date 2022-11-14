السودان.. إعلان حالة الطوارئ في دارفور بعد اشتباكات قبلية

الخرطوم (الاتحاد)

أكد الإعلام الرسمي، وزعماء قبليون، أمس، مقتل 24 شخصاً في اشتباكات قبلية وقعت في إقليم دارفور غرب السودان، ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ.

واندلعت المعارك الأسبوع الماضي بين قبيلتي «أولاد راشد» و«المسيرية» في منطقتين قرب «زالنجي»، عاصمة ولاية وسط دارفور.

وأكد أحد زعماء قبيلة «أولاد راشد» أن القتال بدأ بسبب خلافات حول سرقة دراجة نارية، وتحول إلى اشتباكات واسعة.

وأعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» مقتل أكثر من 24 شخصاً وإصابة آخرين.

وأكد أحد الزعماء القبليين، طالباً عدم ذكر اسمه «تم حرق ونهب منازل، وصلت قوات حكومية إلى المنطقة لكنها لم تسيطر تماماً».

وأشارت «سونا» إلى أن السلطات المحلية حاولت الفصل بين الجانبين، ولكنها فشلت بسبب إطلاق النار عليها من الطرفين.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ اعتباراً من أمس الأول، قائلة: «إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية لمدة شهر اعتباراً من يوم الأحد 13 نوفمبر»، وفق «سونا».

ومع تراجع حدة النزاع، إلا أن اشتباكات قبلية تندلع من وقت لآخر بسبب التنافس على الأراضي ومصادر المياه.