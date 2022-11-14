«الدولة الليبي» يتهم الدبيبة بمنع عقد جلسته في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاصرة مقر المجلس الذي كان بصدد عقد جلسة للتصويت على القاعدة الدستورية ومناقشة آلية اختيار المرشحين للمناصب السيادية.

وطلب المشري في شكوى قدمها أمس، إلى مكتب النائب العام في طرابلس، منع الدبيبة من السفر للخارج إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس، مشيراً إلى تورط مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي في واقعة محاصرة المجلس.

يأتي ذلك رداً على خلفية قيام قوة عسكرية، أمس، بمحاصرة مقر مجلس الدولة ومنع أعضاء المجلس من دخول مقر المجلس.

وطالب رئيس مجلس الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة الرادعة والكفيلة حيال المعنيين حمايةً للحق العام وتحقيقاً للعدالة.

وهاجم المشري في فيديو مصور نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، حكومة الوحدة الوطنية قائلاً: إنها «حكومة ميليشياوية تريد فرض سيطرتها بالقوة»، مشيراً إلى أن مجلس الدولة سيكون له موقف واضح منها.