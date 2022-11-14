الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

واشنطن: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن «الشباب»

واشنطن: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن «الشباب»
15 نوفمبر 2022 02:44

مقديشو (الاتحاد)
 
رصدت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كبار قادة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في الصومال.
وخصصت واشنطن هذه الأموال لمن يقدم معلومات عن أبرز ثلاث قيادات بميليشيات «الشباب» وهم «مهد كرتاي، وجهاد مصطفى، وأحمد ديري».
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن السفير الأميركي لدى الصومال لاري أندريه، ونائب السفير الأميركي في كينيا مارسي ديلارد، أن الحكومة الأميركية عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن «جهاد مصطفى وأحمد ديري  ومهد كرتاي»، كما ستمنح المكافأة لمن يقدم معلومات عن المصادر المالية لميليشيات «الشباب».
من ناحية أخرى، قال نائب السفير الأميركي في كينيا إن الحكومة الأميركية تساعد الحكومة الصومالية في القضاء على مقاتلي «الشباب».
أمنياً، اندلعت معارك جديدة في إقليم «هيران» بوسط الصومال بين الجيش الصومالي مدعوماً بقوات عشائرية وبين عناصر حركة «الشباب» الإرهابية.
وأفادت مصادر محلية أن المعارك انطلقت بعد أن شنت قوات الجيش هجوماً متعدد الاتجاهات على مواقع اتخذتها حركة «الشباب» في المنطقة بعد عبورها نهر «شبيلي» بالقوارب.
وأشار ضابط في الجيش الصومالي إلى أن القوات المتحالفة انتصرت على مقاتلي «الشباب» الذين عبروا النهر لتنفيذ هجوم في المناطق الشرقية في إقليم «هيران».

أخبار ذات صلة
ساميويل وربيرغ لـ«الاتحاد»: مشاركة الإمارات في «العشرين» تعكس مكانتها الدولية الكبيرة
الديمقراطيون يحتفلون بالفوز وسط ذهول الجمهوريين
الولايات المتحدة
واشنطن
الصومال
حركة الشباب
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
الإمارات
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
اليوم 02:47
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
الإمارات
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
اليوم 02:47
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
الإمارات
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
اليوم 02:47
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
الإمارات
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©