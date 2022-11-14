واشنطن: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)



رصدت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كبار قادة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في الصومال.

وخصصت واشنطن هذه الأموال لمن يقدم معلومات عن أبرز ثلاث قيادات بميليشيات «الشباب» وهم «مهد كرتاي، وجهاد مصطفى، وأحمد ديري».

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن السفير الأميركي لدى الصومال لاري أندريه، ونائب السفير الأميركي في كينيا مارسي ديلارد، أن الحكومة الأميركية عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن «جهاد مصطفى وأحمد ديري ومهد كرتاي»، كما ستمنح المكافأة لمن يقدم معلومات عن المصادر المالية لميليشيات «الشباب».

من ناحية أخرى، قال نائب السفير الأميركي في كينيا إن الحكومة الأميركية تساعد الحكومة الصومالية في القضاء على مقاتلي «الشباب».

أمنياً، اندلعت معارك جديدة في إقليم «هيران» بوسط الصومال بين الجيش الصومالي مدعوماً بقوات عشائرية وبين عناصر حركة «الشباب» الإرهابية.

وأفادت مصادر محلية أن المعارك انطلقت بعد أن شنت قوات الجيش هجوماً متعدد الاتجاهات على مواقع اتخذتها حركة «الشباب» في المنطقة بعد عبورها نهر «شبيلي» بالقوارب.

وأشار ضابط في الجيش الصومالي إلى أن القوات المتحالفة انتصرت على مقاتلي «الشباب» الذين عبروا النهر لتنفيذ هجوم في المناطق الشرقية في إقليم «هيران».