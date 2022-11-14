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بنس يدلي بتصريحات نارية بشأن علاقة ترامب باقتحام الكابيتول

من اقتحام الكابيتول
14 نوفمبر 2022 23:06

قال مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، إن تصريحات الأخير النارية قبل اقتحام مقر الكونغرس العام الماضي وخلاله «عرّضتني» وعرّضت أميركيين كثراً للخطر، وذلك في مقابلة ستُبث الاثنين.

وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة «ايه.بي.سي» الإخبارية قال بنس إن «كلمات الرئيس في ذاك اليوم خلال التظاهرة (قبل أعمال الشغب) عرّضتني مع عائلتي وكل المتواجدين في الكونغرس للخطر».

وتفيد تقارير بأن بنس يتهيّأ لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.

ويتوقّع أن يواجه بنس الرئيس السابق الذي دعا وسائل الإعلام إلى دارته في فلوريدا ليل الثلاثاء، وسط توقّعات أن يعلن ترشّحه للرئاسة.

وتأتي المقابلة مع بنس عشية إطلاق كتاب مذكراته.

وفي المقابلة، كشف بنس أن ترامب حرّض خلال خطاب ألقاه في السادس من يناير في متنزه قرب البيت الأبيض، الحشود التي نظّمت مسيرة إلى الكابيتول، مبنى الكونغرس.

وقال بنس «كلمات الرئيس كانت متهوّرة. كان واضحاً أنه قرر أن يكون جزءاً من المشكلة».

وأشار إلى أنه «غضب» لدى قراءته تغريدة ترامب في ذاك اليوم والتي شدد فيها على أن «نائب الرئيس لا يتحلى بالشجاعة اللازمة للقيام بما يتوجب القيام به» لإبقاء ترامب في المنصب من خلال عرقلة عملية مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة في عام 2020.

 

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المصدر: وكالات
مبنى الكابيتول
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