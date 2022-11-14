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تايوان ترد على تصريحات شي لبايدن

من العاصمة تايبيه
14 نوفمبر 2022 20:42

قال مكتب الرئاسة في تايوان: إن الجزيرة لن تتنازل عن سيادتها، وإن الشعب التايواني سيحمي بشدة أسلوب حياتها الديمقراطي والحر.

وأضاف المكتب الرئاسي في بيان أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين، وأن «اللقاء في ساحة المعركة» ليس بالتأكيد خيارا لأي من الجانبين.

جاء ذلك في معرض الرد على اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا والذي اختلفا فيه بشأن تايوان.

وقال شي خلال اجتماعه مع بايدن في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الاثنين، إن «حل قضية تايوان مسألة خاصة بالصينيين والشؤون الداخلية الصينية»، وشدد على أن هذا هو «الخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية».

وأضاف الرئيس الصيني «أي شخص يسعى إلى فصل تايوان عن الصين سوف ينتهك بذلك المصالح الأساسية للأمة الصينية، ولن يسمح الشعب الصيني على الإطلاق بحدوث ذلك».

 

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