بعد تفجير إسطنبول.. أبرز العمليات الإرهابية في تركيا
من موقع التفجير الإرهابي في اسطنبول
14 نوفمبر 2022 20:26
اتهمت تركيا مسلحين أكراداً بالمسؤولية عن تفجير أسقط ستة قتلى في شارع تجاري مكتظ في إسطنبول أمس الأحد، واحتجزت الشرطة امرأة سورية للاشتباه في أنها زرعت القنبلة وذلك خلال مداهمة اُعتقل فيها 47 شخصا. وأعاد التفجير، وهو الأول من نوعه الذي يضرب إسطنبول منذ عدة سنوات، إلى أذهان الأتراك ذكريات موجة الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة استهدفت مدنا تركية بين منتصف 2015 وأوائل 2017. وفيما يلي بعض تلك الهجمات المميتة: * الخامس من يناير 2017 مقتل ضابط شرطة وموظف بمحكمة في انفجار سيارة ملغومة في مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجة وإصابة ما لا يقل عن عشرة. واتهمت السلطات مسلحي حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم. * 31 ديسمبر 2016 أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي عن هجوم أودى بحياة 39 شخصا بعد أن أطلق مسلح النار بصورة عشوائية في ملهى ليلي مكتظ في إسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة. * 17 ديسمبر 2016 أدى انفجار بسيارة ملغومة إلى مقتل 13 جنديا وإصابة 56 في هجوم استهدف حافلة كانت تقل عسكريين خارج أوقات الخدمة في مدينة قيصري بوسط البلاد. وأعلن فرع من حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم. * 10 ديسمبر 2016 أدى تفجيران متزامنان، أحدهما بقنبلة زرعت في سيارة والآخر نفذه مهاجم انتحاري، إلى مقتل 44 معظمهم من ضباط الشرطة، وإصابة أكثر من 150 خارج ملعب لكرة قدم في إسطنبول. وأعلن فرع من حزب العمال الكردستاني يدعى صقور حرية كردستان مسؤوليته عن الهجوم. * 26 أغسطس 2016 أودى تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة عند مقر للشرطة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية بحياة 11 على الأقل وإصابة العشرات. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم. * 20 أغسطس 2016 استهدف انتحاري حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا مما أسفر عن مقتل 51 شخصا على الأقل. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المهاجم كان على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. * 28 يونيو 2016 أدى تفجير انتحاري ثلاثي وهجوم مسلح إلى مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين في المطار الرئيس بإسطنبول. وأصدرت تركيا أحكاما بالسجن مدى الحياة على أشخاص مرتبطين بمنفذي الهجوم، يعتقد أنهم على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. * 12 مايو 2016 لقي 16 شخصا حتفهم في قرية بجنوب شرق تركيا عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت معدة للاستخدام في تفجير انتحاري في محافظة ديار بكر المجاورة. وقالت مصادر أمنية إنه يعتقد أن مسلحين أكرادا كانوا ينقلون المتفجرات. * 19 مارس 2016 قتل انتحاري أربعة أشخاص في منطقة تسوق مزدحمة بشارع الاستقلال في قلب إسطنبول. وأكدت السلطات مقتل ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم يحملان الجنسية الأميركية، ومواطن إيراني نتيجة الانفجار. وقالت السلطات إن عضوا تركيا بتنظيم الدولة «داعش» مسؤول عن التفجير. * 13 مارس 2016 قُتل 37 شخصا عندما انفجرت سيارة ملغومة في منطقة مرورية مزدحمة بقلب العاصمة أنقرة. * 17 فبراير 2016 مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في أنقرة جراء انفجار سيارة ملغومة بجوار حافلات عسكرية قرب مقر القوات المسلحة والبرلمان ومبان حكومية أخرى. * 12 يناير 2016 قتل مهاجم انتحاري ما لا يقل عن عشرة معظمهم من السياح الألمان، في قلب المنطقة التاريحية بإسطنبول في هجوم اتهمت السلطات تنظيم «داعش» الإرهابي بالمسؤولية عنه. * 10 أكتوبر 2015 أسفر تفجيران في أنقرة عن مقتل أكثر من مئة أمام محطة القطار الرئيسة في المدينة. أصدرت المحاكم التركية أحكاما بالسجن مدى الحياة على الجناة الذين يُعتقد أنهم على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. * الثامن من سبتمبر 2015 قتل مسلحون أكراد 15 شرطيا في تفجيرين في إقليمي ماردين وأغدير بشرق تركيا. * 20 يوليو 2015 قتل مهاجم انتحاري على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي أكثر من 30 معظمهم من الطلاب، في هجوم على بلدة سروج ذات الأغلبية الكردية بالقرب من الحدود السورية.