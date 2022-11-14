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رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية يحذر نظيره الروسي

شعار سي آي إيه
14 نوفمبر 2022 19:51

يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز محادثات مع نظيره الروسي الاثنين في أنقرة لتحذيره من عواقب استخدام أسلحة نووية، والتي لوحت موسكو بنشرها في أوكرانيا.

وسيبلغ بيرنز رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين رسالة بشأن «عواقب استخدام روسيا أسلحة نووية، وخطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي» وفقا لمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض.

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