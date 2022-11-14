في اجتماع استغرق 3 ساعات.. بايدن يحذر شي

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين نظيره الصيني شي جين بينغ بأنهما مسؤولان عن الحيلولة من دون تحول المنافسة بين بلديهما إلى صراع، وذلك في محادثات نادرة تهدف إلى تحسين العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود. وقبل أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ أن أصبح بايدن رئيسا، ابتسم الزعيمان وتصافحا بحرارة أمام صف من الأعلام الصينية والأميركية في فندق فاخر بجزيرة بالي الإندونيسية. وجاء اللقاء قبل يوم من انعقاد قمة مجموعة العشرين التي من المنتظر أن تكون مشحونة بالتوترات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. قال بايدن لشي وهو يضع ذراعه حوله قبل اجتماع استغرق أكثر من ثلاث ساعات "كم هو رائع أن التقي بك". لكن بايدن أثار، وفقا لما ورد في وثيقة للبيت الأبيض تلخص محتوى اللقاء، عددا من الموضوعات الشائكة خلال الاجتماع منها اعتراض الولايات المتحدة على "الإجراءات القسرية والعدوانية المتزايدة للصين تجاه تايوان". وكان بايدن قد صرح بأنه ملتزم بالحفاظ على بقاء خطوط الاتصال مفتوحة على المستويين الشخصي والحكومي. وتابع بايدن قائلا "بصفتنا زعيمين لبلدينا، فإنني أعتقد أن من واجبنا إظهار أن بإمكان الصين والولايات المتحدة إدارة خلافاتنا، والحيلولة من دون تحول المنافسة... إلى صراع وإيجاد سبل للعمل سويا بشأن القضايا العالمية الملحة التي تتطلب تعاوننا المتبادل". وأشار إلى تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي باعتبارهما من المشكلات التي من المتوقع أن يتصدى لها البلدان. وقال البيت الأبيض إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إندونيسيا لمتابعة سير المناقشات. ولم يضع أي من الزعيمين الأميركي والصيني كمامة على الوجه للوقاية من كوفيد-19 على الرغم من أن أعضاء الوفدين الأميركي والصيني التزموا ذلك.