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زيلينسكي يزور خيرسون الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
14 نوفمبر 2022 15:01

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد التي استُعيدت من  الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية وكالة فرانس برس. 

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام، بعد ثمانية أشهر، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة. 

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
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