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روسيا تنفي تعرض لافروف لأزمة صحية ونقله إلى مستشفى في بالي

لافروف يصل لحضور قمة مجموعة العشرين في منطقة بادونغ في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية
14 نوفمبر 2022 14:24

نفت روسيا اليوم الاثنين تقارير إخبارية بأن وزير خارجيتها سيرجي لافروف، نُقل إلى أحد المستشفيات في 
بالي، بعد أن عانى من مشكلة صحية أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،بعد فترة وجيزة، نشرت مقطعا مصورا للافروف وهو يجلس في شرفة فندقه، ويقرأ بعض الوثائق.

ونفى لافروف التقرير، وقال إنه يستعد للمشاركة فى اجتماع مجموعة العشرين غدا الثلاثاء.

ووفقا للتقارير، نُقل لافروف 72/ عاما/ إلى المستشفى لعلاجه من مشكلة في القلب.

كان لافروف قد وصل إلى بالي يوم أمس الأحد لحضور قمة العشرين بعد المشاركة في اجتماعات استضافتها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا مطلع الأسبوع. 

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