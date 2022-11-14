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سامح شكري أمام قمة المناخ: الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب

وزير الخارجية المصري سامح شكري يزور جناح الأطفال والشباب COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات
14 نوفمبر 2022 12:59

 قال سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر، أمام قمة المناخ اليوم الاثنين إنه يريد اتفاقا شاملا للمناخ تترتب عليه نتائج ذات مغزى يتم الاتفاق عليها يوم الجمعة، وذكّر المندوبين بأن العالم يراقب المحادثات.

وقال للوفود إن الهدف المشترك هو تبني قرارات ونتائج توافقية يوم الجمعة تشكل نتائج شاملة وطموحة ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف أن الأمر متروك للمجتمعين في شرم الشيخ للارتقاء إلى مستوى المناسبة والاستجابة للمطالب والنداءات من المجتمعات في أنحاء العالم. ومضى قائلا إنه لن يكون هناك قبول بما هو أقل من نتائج ذات أهمية ومغزى في كوب27.
ومضى قائلا إن "الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب". 

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المصدر: وكالات
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سامح شكري
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