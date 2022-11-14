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تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول

فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
14 نوفمبر 2022 12:45

أعلن محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، صباح الاثنين، أنه تم استكمال علاج 50 جريحاً من المصابين في حادث انفجار ميدان تقسيم، وخروجهم من المستشفيات.
 
ووفق المحافظ فإنه لا يزال 31 مصابا يخضعون للعلاج، وهناك 5 حالات في وحدة الرعاية المركزة، اثنان منهم حالتهم خطيرة.

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتقال 46 شخصاً على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

 وقالت شرطة إسطنبول اليوم الإثنين إنها ألقت القبض على 46 شخصا فيما يتعلق بهجوم وقع في قلب المدينة، من بينهم امرأة تدعى أحلام البشير يشتبه في أنها هي التي زرعت القنبلة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في السنوات الأخيرة.

وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 81 آخرون يوم الأحد في الهجوم الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "هجوم خسيس".

وفي وقت لاحق، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنه يفترض أنه "هجوم إرهابي".

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