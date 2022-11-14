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هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة

هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
14 نوفمبر 2022 12:10

بسبب تهديد بوجود قنبلة هبطت طائرة ركاب تقل أكثر من 200 شخص على متنها في طريقها من بولندا إلى لندن 
في مدينة بادربورن الألمانية على خلاف جدولها. 

وقالت الشرطة الألمانية صباح اليوم إن الركاب وأفراد طاقم الطائرة نُقلوا إلى مبنى المطار ليلة الأحد/الاثنين، و"لا يوجد خطر عليهم ". 

وتحدثت الشرطة عن عملية تأمين كبيرة. ووفقاً للشرطة، لم يتم العثور على أشياء مشبوهة أثناء تفتيش الطائرة من طراز إيرباص "إيه 321" التابعة لشركة طيران مجرية. كما تم استخدام الكلاب المدربة بشكل خاص للكشف عن قنابل. 

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن التحذيرات من التهديد بوجود قنبلة جاءت من هيئة مراقبة الحركة الجوية البولندية، والتي تلقت التهديد عبر الهاتف. ولم تتضح بعد خلفيات الواقعة.

وبحسب الشرطة، أقلعت الطائرة من مدينة بوزين البولندية مساء أمس الأحد، وهبطت في مطار بادربورن/ليبشتات الألماني في حوالي الساعة 5ر10 مساء (التوقيت المحلي) بناء على تعليمات شركة الطيران المالكة للطائرة. ولم يسمح المطار بهبوط طائرات أخرى لديه حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم. 

وبسبب هذا الإغلاق المؤقت تم تحويل مسار طائرة أخرى لتهبط في مطار دوسلدورف.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الطائرة ستواصل الطيران إلى وجهتها المقررة في لندن اليوم الاثنين. ويوجد على متن الطائرة 199 راكبا و7 أفراد من طاقمها. 

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المصدر: وكالات
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ألمانيا
هبوط اضطراري
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