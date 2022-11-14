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الرئيس الصيني يصل إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين

الرئيس الصيني يصل إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين
14 نوفمبر 2022 11:38

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جزيرة بالي الإندونيسية الاثنين لحضور قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما أعلنت شبكة "سي سي تي في" الرسمية.

وهبطت طائرته تمام الساعة 15,05 بالتوقيت المحلي (07,05 ت غ)، بحسب بث حي على الشبكة الإعلامية الرسمية.

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