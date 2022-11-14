سوناك يشارك في قمة مجموعة العشرين

توجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد إلى إندونيسيا حيث يُشارك في قمّة لمجموعة العشرين.
وتولّى سوناك رئاسة الحكومة منذ ثلاثة أسابيع. وخلال هذا الاجتماع المخصّص للقوى العظمى والذي تستضيفه بالي، من المقرّر أن يجتمع سوناك وجهًا لوجه مع الرئيس الأميركي جو بايدن للمرّة الأولى.
وسيشدّد سوناك على أهمّية الوحدة الغربيّة بمواجهة روسيا، وهو يريد أيضًا من حلفائه تعزيز النظام المالي الدولي، ولا سيّما منظّمة التجارة العالميّة، حسبما ذكر داونينغ ستريت مساء الأحد. وسيتحدّث رئيس الوزراء البريطاني خلال القمّة عن ضرورة أن تتوافر للبلدان النامية إمكانية الحصول على قروض لضمان النموّ الاقتصادي. كذلك، سيشدّد سوناك على أهمّية إصلاح منظّمة التجارة العالميّة.
ومن المقرّر أن يعود سوناك إلى لندن الخميس للمشاركة في عرض الميزانيّة الذي يُتوقّع أن يشمل زيادات ضريبيّة وخفضًا مؤلمًا في الإنفاق لمواجهة التضخّم الذي يتجاوز 10%.
وقال سوناك قبل توجّهه إلى بالي "لكنّ معالجة أكبر أزمة اقتصاديّة منذ عقد تتطلّب جهودًا متضافرة من أكبر اقتصادات العالم، فهذه ليست مشاكل يمكننا حلّها بمفردنا".