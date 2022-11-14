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انتخاب ناتاسا بيرتش أول امرأة رئيسة لسلوفينا

تحتفل رئيسة سلوفينيا المنتخبة حديثًا ، ناتاشا بيرك موسار ، بفوزها في ليوبليانا
14 نوفمبر 2022 07:30

انتخب السلوفينيون الأحد ناتاسا بيرتش موسار وهي محامية على صلة بالسيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، أول امرأة رئيسة للبلاد.

وفازت بيرتش موسار المدعومة من حكومة يسار-الوسط في الاستحقاق على وزير الخارجية السابق في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ونالت بيرتش موسار التي ترأست على مدى عقد هيئة حماية البيانات، نحو 54 بالمئة من الأصوات، متقدمة على انزه لوغار الذي نال نحو 46 بالمئة، وفقا للجنة الانتخابات.

وقالت بيرتش موسار للصحافيين "انتخبت سلوفينيا رئيسة تؤمن بالاتحاد الأوروبي والقيم الديموقراطية التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي"، مضيفة "سأبذل كل جهودي حتى يتحد السياسيون بشأن القضايا الاستراتيجية".

وتعهدت بيرتش موسار أن تكون "صوت المرأة" في سلوفينيا وفي الخارج و"سلطة أخلاقية" في منصبها الجديد الذي يعد فخريا إلى حد كبير.

واشتهرت الرئيسة المنتخبة بكونها المسؤولة عن تمثيل مصالح السيدة الأولى للولايات المتحدة السابقة ميلانيا ترامب، المتحدرة من سلوفينيا، ومنع الشركات من تسويق منتجات تحمل اسمها.

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المصدر: وكالات
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محامية
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