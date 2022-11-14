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اعتقال المسؤول عن هجوم اسطنبول

رجال الشرطة التركية يؤمنون المنطقة بعد الانفجار
14 نوفمبر 2022 07:11

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبول أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. 

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان ونائبه فؤاد أقطاي قالا في وقت سابق إن "امرأة" هي المسؤولة عن الاعتداء، لكنّ وزير الداخلية لم يتحدث عن ذلك الاثنين.

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رجب طيب أردوغان
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