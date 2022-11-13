«الحوثي» يهجّر عشرات العائلات في الجوف

عدن (الاتحاد)

أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية عشرات الأسر من سكان مديرية «برط المراشي» بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن، على ترك منازلهم وأراضيهم جراء القصف المستمر على منازلهم منذ عدة أيام.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن ميليشيات الحوثي أجبرت قبائل «ذو محمد» في محافظة الجوف، على النزوح ومغادرة أراضيهم بالقوة، بعد أيام من المعارك الشرسة بين الطرفين استخدمت فيها الميليشيات كل قوتها العسكرية.

ومنذ عدة أيام تسعى ميليشيات الحوثي للسيطرة بالقوة على «وادي مذاب»، أحد أكبر الأودية الزراعية في اليمن والواقع بين محافظتي الجوف وعمران، وعلى إثر ذلك دارت مواجهات عنيفة بين الميليشيات وقبائل «سفيان» بعمران من جهة وقبائل «ذو محمد» بالجوف من جهة ثانية.

وقد توفي مدني من أهالي تعز جراء تعذيب وحشي تعرض له داخل سجن لميليشيات الحوثي، ملتحقًا بالمئات من الأسرى الذين قضوا جراء وحشية التعذيب.

وأفادت مصادر محلية في تعز بأن «عزيز دبوان محمد ناجي الدهمشي» توفي، أمس الأول، في مستشفى الرفاعي، بمنطقة «الحوبان» شرقي مدينة تعز. ووفق مصدر مقرب من أسرته، أقدمت ميليشيات الحوثي مطلع سبتمبر الماضي، على خطف عزيز الدهمشي من نقطة لها في «الحوبان»، وأودعته سجنها في مدينة الصالح.

وأضاف أن الميليشيات نقلته بعد شهر من التعذيب المتواصل، إلى مستشفى الرفاعي في «الحوبان» وهو في حالة صحية سيئة جراء التعذيب، وأبلغوا عائلته بأنه حاول الانتحار في السجن.