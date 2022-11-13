الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 100 مليون يورو

تونس (الاتحاد)

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون دولار لدعم الموازنة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات» أن، المنحة ستوجه لدعم الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا ودعم النشاط الاقتصادي.

وتابعت: «التوقيع على اتفاقية التمويل سيتم اليوم الإثنين، بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط».

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إن «تونس ستبقى خضراء»، مؤكداً إصراره على تتبع كل من يريد حرق البلاد، في إشارة إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية.

وقال قيس سعيد بمناسبة «عيد الشجرة» في تونس بـ«جبل بوقرنين» بضواحي العاصمة التونسية الذي شهد سلسلة من الحرائق الأيام الماضية: «سيحترقون بألسنة النار التي أشعلوها، هم يحرقون ونحن نزرع، وكل من بيده أعواد ثقاب وبنزين سيحترق بالنار التي يريد إشعالها».

واعتبر أن تواتر الحرائق واشتعالها في عديد الأماكن ليس من قبيل الصدفة، مضيفا: «النيران اشتعلت ليس من قبيل الصدفة في عدة أماكن، ثم يقولون انتقال ديمقراطي وديمقراطية، كفى تطاولا على الدولة كل من تطاول على الدولة التونسية يجب أن يتحمّل مسؤوليته».

وأشار إلى أنه «تم الاختيار لهذا المكان للتأكيد على أن تونس ستبقى خضراء وستزداد اخضرارا مهما فعل من أشعل الحرائق بشكل متعمد».

وبيّن سعيد أن تونس ستظل قوية بمؤسساتها وأنه «آن الأوان لوضع حدّ للتطاول على الدولة التونسية، والتعويل على القدرات الذاتية للخروج من الأوضاع الراهنة التي يسعى من أشعل النيران لأن تبقى تونس فيها».