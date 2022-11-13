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«الشباب» الإرهابية تكثف الاغتيالات في مقديشو

«الشباب» الإرهابية تكثف الاغتيالات في مقديشو
14 نوفمبر 2022 02:01

مقديشو (وكالات)

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شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، موجة اغتيالات نفذتها حركة «الشباب» الإرهابية، استهدفت زعماء محليين وعشائريين ورجال دين. وتأتي الموجة وسط مخاوف أمنية متصاعدة من توسعها لتشمل أهدافا مدنية وحكومية، وسط عمليات مستمرة للجيش ضد الحركة وسط البلاد. واغتيل 5 أشخاص من بنيهم داعية وزعيم عشائري بارزين، وجنرال سابق في الجيش وشخصين آخرين يعملان في قطاع النقل البري خلال الـ48 ساعة الماضية.
وتبنت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن تلك الحوادث. وشملت عمليات الاغتيال رجل دين عرف بمهاجمته للأفكار المتطرفة لحركة «الشباب» وإدانة أنشطتها.
وقالت تقارير إعلامية إن الزعيم العشائري الذي اغتيل كان مشغولا بتعبئة أبناء عشيرته لمواجهة حركة «الشباب».
وتعد سياسة الاغتيالات سلاحا بارزا لحركة «الشباب» لاستهداف الأعيان التي ترفض الانصياع لأوامرها أو تخطط ضد توجهات التنظيم.
وأصدرت الحكومة الصومالية، الجمعة الماضية، تحذيراً أمنياً لسكان مقديشو، بوجود معلومات استخباراتية تفيد بهجمات مرتقبة تستهدف أهدافا مدنية.

الصومال
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حركة الشباب
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