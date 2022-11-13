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«الجامعة»: الفراغ الرئاسي يزيد معاناة الشعب اللبناني

«الجامعة»: الفراغ الرئاسي يزيد معاناة الشعب اللبناني
14 نوفمبر 2022 02:01

القاهرة (الاتحاد) 

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الفراغ الرئاسي ليس من مصلحة لبنان، مشدداً على أن استمراره يساهم في زيادة معاناة الشعب اللبناني. 
وذكرت الجامعة العربية، في بيان لها، أن موقف أبو الغيط جاء خلال اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا وورنيكا بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة أمس.
 وطالب أبو الغيط جميع القوى السياسية والقيادات اللبنانية بالعمل على إنهاء الشغور في أسرع وقت، عبر انتخاب رئيس للجمهورية يكون ملبياً لتطلعات اللبنانيين كافة وعنوانا على تحقيق التوافق المنشود.  وأوضح أن «إنهاء الفراغ الرئاسي يمثل أهمية حاسمة في هذه المرحلة من أجل استقرار البلاد، وتمكين الحكومة من أداء مهامها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والكفيلة بإنهاء معاناة الشعب اللبناني التي امتدت لسنوات».
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد تبادلا للرأي حول الأزمة اللبنانية وسبل كسر حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها لبنان، فيما استمع أبو الغيط لتقييم المسؤولة الأممية حول الوضع ومخاطر استمرار الفراغ الرئاسي لفترة ممتدة.

لبنان
جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
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