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«الرئاسي الليبي» يؤكد أهمية التوافق بين أطراف العملية السياسية

«الرئاسي الليبي» يؤكد أهمية التوافق بين أطراف العملية السياسية
14 نوفمبر 2022 02:01

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية الليبية، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن اللافي ناقش مع وزير الخارجية المالطي إيان بورج آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسُبل تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، وسُبل استكمال المسار الدستوري.
وفي السياق، بحثت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، مع نظيرها المالطي، تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين في مجالات عدة، أهمها الطاقة والتعليم والصحة وملف الهجرة غير الشرعية، والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
على جانب آخر، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد «حكومة منتخبة» في ليبيا.

 

ليبيا
المجلس الرئاسي الليبي
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