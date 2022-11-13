الإعادة على أغلب مقاعد الانتخابات في البحرين

المنامة (الاتحاد)

أسفرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية والبلدية، في البحرين، عن إعادة على أغلب المقاعد.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أمس، غداة إجراء الاقتراع بمختلف أنحاء البلاد، وسط مشاركة قدرت رسمياً بـ 73 بالمئة.

وأمس الأول، صوت ناخبو البحرين وعددهم 344 ألفًا و713 ناخبًا في 15 مركزا عاما، و40 مركزا فرعيا لاختيار 40 نائبًا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوًا بالمجالس البلدية، من بين 507 مرشحين، منهم 94 مرشحة حسب القوائم النهائية، وفق معلومات رسمية. وأعلنت الوكالة تفاصيل النتائج الرسمية التي اعتمدتها اللجنة المُشرفة على الانتخابات.

وتظهر النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، إعادة على 34 مقعدا وفوز 6 أعضاء بينهم امرأة. كما شهدت الانتخابات البلدية إعادة على 23 مقعدا وفوز 7 أعضاء بينهم امرأة.

والإعادة وفق النظام الانتخابي البحريني تكون بين أعلى مرشحين بالدائرة الانتخابية لم يتجاوز أحدهما نسبة الفوز المقررة.

وبحسب أمر ملكي في سبتمبر الماضي، تجرى جولة الإعادة في 19 نوفمبر الجاري بالداخل، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة منتصف الشهر ذاته بعد أن أجريت في اليوم الـ8 منه.

وفي 8 نوفمبر الجاري، أدلى البحرينيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 37 مقرا دبلوماسيا حول العالم، من بينهم لجنة انتخابية في تل أبيب الإسرائيلية، وهي الأولى من نوعها منذ إقامة علاقات بين الجانبين في 2020.