«طالبان» تعلن القضاء على مخبأ لـ«داعش» في كابول

كابول (وكالات)

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية أمس، مقتل 5 أفراد بعد هجوم شنته الحركة على مخبأ يشتبه بأنه تابع لتنظيم «داعش» مساء أمس الأول، في الجزء الشمالي من العاصمة الأفغانية كابول.

وأبلغ سكان «خيرخانة»، وهي منطقة غالبية سكانها من عرقية «الطاجيك» في كابول، عن وقوع انفجارات عديدة وإطلاق نار مكثف، لساعات مساء أمس الأول.

وزعمت وكالة الاستخبارات الأفغانية، في بيان، «أنها شنت عملية خاصة على مخبأ لـ«داعش» الكائن بمنزل سكني في منطقة الشرطة رقم15 بالمدينة».

ووفقا للبيان، انخرط أولئك القتلى في تفجيرات صغيرة في كابول، وخططوا لشن هجوم أكبر.

ويكثف تنظيم «داعش» هجماته الدموية بالبلاد، مستهدفا بالأساس الأقليات الدينية وأعضاء «طالبان».