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بايدن يدين سلوك كوريا الشمالية «الاستفزازي»

بايدن يدين سلوك كوريا الشمالية «الاستفزازي»
14 نوفمبر 2022 02:00

بنوم بنه (وكالات)

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن قبل اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، أمس، أن علاقة واشنطن مع اليابان وكوريا الجنوبية «أكثر أهمية من أي وقت مضى»، كما أدان، سلوك كوريا الشمالية «الاستفزازي».
وقال بايدن، إنه سوف يناقش مع مسؤولي اليابان وكوريا الجنوبية تنسيق الدعم في أوكرانيا، والعمل نحو «هدف موحد» يتمثل في تحقيق منطقة محيط هندي- هادئ حرة ومفتوحة، وقضايا سلاسل الإمداد. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن اجتماع المسؤولين الثلاثة يأتي «في الوقت المناسب» في ظل توقعات بإجراء كوريا الشمالية اختبارات لصواريخ نووية قريبا.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن التطورات الحالية في شبه الجزيرة الكورية «يتطلب أقوى مستوى من تعاوننا الثلاثي». 
في سياق موازٍ، أخفقت روسيا والولايات المتحدة في الاتفاق على صيغة لبيان مشترك بعد انعقاد قمة تضم 18 دولة في كمبوديا، مما يجعل من غير المرجح أن تتوصل مجموعة العشرين (جي 20) لإجماع في إندونيسيا.
وحمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية عدم التوصل لاتفاق، وقال إنهم «أصروا على صيغة غير مقبولة إطلاقاً بشأن الوضع في أوكرانيا».
وقال لافروف في كمبوديا قبل حضور قمة جي 20 في بالي «هناك توجه واضح لعسكرة المنطقة عبر تنسيق جهود الحلفاء المحليين لأميركا، مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان من خلال توسيع (الناتو)».

جو بايدن
الولايات المتحدة
كوريا الشمالية
فوميو كيشيدا
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