وزيرة البيئة السنغافورية لـ«الاتحاد»: نطمح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050

علي عبد الرحمن (شرم الشيخ)

أكدت جريس فو وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في سنغافورة، أن بلادها عززت الطموح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، وارتقت بإسهاماتها المحددة لعام 2030 لتجنب وصول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الذروة، ما يخفض الانبعاثات من 65 إلى 60 مليون طن.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن هذه أهداف طموحة لسنغافورة كجزيرة صغيرة لا تملك الكثير من الخيارات لاعتماد حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، مؤكدة الالتزام بالمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ، ودعم أهدافها من خلال اعتماد سياسات واقعية، واتخاذ إجراءات ملموسة.

ويهدف جناح سنغافورة إلى جمع الجهات الرئيسة الفاعلة في المجال البيئي بسنغافورة، والتي تعمل على تطوير ورعاية الحلول المبتكرة وتقود العمل المناخي لما فيه صالح البلاد والمنطقة والعالم.

وقالت جريس، على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إن «جناح بلادها يجسد التعاون الوثيق بين الشركات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ومجموعات المجتمع المدني والجهات الحكومية والتي اجتمعت لتضفي أجواء الحيوية والفاعلية وتدعم جهود مصر مستضيفة المؤتمر، الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية وتقديم الحلول وبناء الشراكات».

وأعربت عن أملها في أن تسلط برامج وفعاليات المؤتمر الضوء على التزام سنغافورة بالعمل المناخي والوسائل التي تعتمدها لبناء مستقبل أخضر زاخر بالإمكانات، بالتعاون مع الجهات المعنية والأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتعين على جميع الأطراف تنفيذ التزاماتها، على الرغم من الواقع الجيوسياسي والاقتصادي الصعب الذي نعيشه اليوم.