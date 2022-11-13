الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«شنايدر إلكتريك»: جهود إماراتية كبيرة لمجابهة أزمة المناخ

«شنايدر إلكتريك»: جهود إماراتية كبيرة لمجابهة أزمة المناخ
14 نوفمبر 2022 02:00

شرم الشيخ (وام)

أخبار ذات صلة
سامح شكري أمام قمة المناخ: الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب
انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الـ44

قال سباستيان رييز، رئيس شركة «شنايدر إلكتريك» العالمية لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن استضافة مصر والإمارات لدورتين متتاليتين من قمة المناخ «كوب 27 و28» ممثلتين عن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تعد بمثابة فرصة مثالية لتسريع الجهود العالمية من أجل تعزيز الاستدامة. 
وأضاف رييز لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب 27» المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ، أن دولة الإمارات تكثف جهودها وتواصل العمل من أجمل مجابهة أزمة المناخ، مشيراً إلى توسع الإمارات بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وهو أمر مثير ومثال على ما تقوم به الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى. 
ولفت إلى أن فريق «شنايدر إلكتريك» في دولة الإمارات يعمل حالياً على ما نطلق عليه «الطريق من شرم الشيخ إلى دبي» للاستعداد لمؤتمر المناخ القادم «كوب 28» والذي من المقرر إقامته في دولة الإمارات بناءً على ما تم تحقيقه بالفعل خلال دورة المؤتمر الحالية «كوب 27» في مدينة شرم الشيخ. 
ونوه إلى أن «شنايدر إلكتريك» حرصت، من خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ «كوب 27»، على تقديم نموذج حقيقي على أرض الواقع يوضح معايير الاستدامة التي تتبناها، حيث دشنت مركز «شنايدر إلكتريك» للاستدامة في مدينة شرم الشيخ والذي يعرض التزامات الشركة الستة طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحلول والخدمات التي تسهم في تحقيق تلك الالتزامات، وتعزيز مفهوم الاستدامة. وأشار إلى نجاح مؤتمر «كوب 27»، وسط مشاركة كبيرة من كافة الأطراف المعنية، سواء الحكومات أو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي يلعب دوراً متنامياً كأحد الأطراف المعنية لتسريع جهود الاستدامة، متوقعاً أن يظهر دور القطاع الخاص بشكل أكبر في الدورة القادمة من «كوب 28» في الإمارات.

شنايدر إلكتريك
قمة المناخ
كوب 27
مصر
آخر الأخبار
نجل مارادونا يفتتح أكاديمية «سوبر 11» في دبي
الرياضي
نجل مارادونا يفتتح أكاديمية «سوبر 11» في دبي
اليوم 13:00
المهيري بطل رماية «التراب» والشامسي وصيفاً
الرياضي
المهيري بطل رماية «التراب» والشامسي وصيفاً
اليوم 13:00
وزير الخارجية المصري سامح شكري يزور جناح الأطفال والشباب COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات
عربي ودولي
سامح شكري أمام قمة المناخ: الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب
اليوم 12:59
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
الإمارات
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
اليوم 12:56
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©