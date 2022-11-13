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الولايات المتحدة تستضيف قمة  الابتكار الزراعي 2023

الولايات المتحدة تستضيف قمة  الابتكار الزراعي 2023
14 نوفمبر 2022 02:00

شرم الشيخ (وام)

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تستضيف الولايات المتحدة الأميركية قمة «الابتكار الزراعي للمناخ»، التي أطلقتها دولة الإمارات وأميركا في مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 26»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، في العاصمة الأميركية واشنطن، لزيادة وتسريع الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وابتكار النظم الغذائية ودعمها.
وسيوفر هذا الحدث العالمي الأول من نوعه والمخصص حصرياً لشركاء مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ، منصة بالغة التأثير بهدف زيادة الطموح وبناء التعاون وتبادل المعرفة حول الحلول المبتكرة خلال الفترة التي تسبق مؤتمر COP28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات عام 2023.
وقال توم فيلساك وزير الزراعة الأميركي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»: أطلقنا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لهدفين الأول، هو تعزيز الوعي بشأن أهمية الابتكار في الزراعة الذكية الصديقة للبيئة للتعامل مع تحديات المناخ، فيما يتمثل الهدف الثاني في تسريع الابتكار.
وأشار إلى أن «الاستجابات لهذه المبادرة كانت رائعة، ولذا أعلنا في  «كوب27» عن مضاعفة استثمارات الابتكار الزراعي من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، كما تضاعف عدد شركائنا ثلاث مرات ليصل الآن إلى نحو 275 شريكاً.
وأكد فيلساك أن استضافة واشنطن لقمة الابتكار الزراعي للمناخ تأتي بهدف دعوة الشركاء لزيادة والإسراع من الاستثمارات لدعم المشروعات الزراعية الذكية، لافتاً إلى أن مؤسسة بحوث الغذاء والزراعة تدعم هذا الحدث المهم المخصص لشركاء مهمة الابتكار الزراعي. وأشار إلى أن هذا الحدث سيكون بمثابة منصة ثورية لتعزيز الطموحات وبناء الشراكات ومشاركة الخبرات ذات الصلة بالحلول الإبداعية والتي ستتم مناقشها في قمة المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات.

الولايات المتحدة
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