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عربي ودولي

الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في اسطنبول

من موقع التفجير الإرهابي
13 نوفمبر 2022 22:51

 أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة بيوغلو في مدينة اسطنبول ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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المصدر: وام
الإمارات
الإرهاب
اسطنبول
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