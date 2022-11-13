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عربي ودولي

السعودية تعلن وقوفها إلى جانب تركيا بعد العملية الإرهابية

من موقع التفجير
13 نوفمبر 2022 22:23

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد وقوفها إلى جانب تركيا بعد العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة تقسيم وسط إسطنبول.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأحد "عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين".

وأكدت الوزارة "وقوف المملكة مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان، وتقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقوط 6 قتلى على الأقل و53 جريحا في الانفجار .

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المصدر: وكالات
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السعودية
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