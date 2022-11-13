الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكويت تدين التفجير الإرهابي في تركيا

من موقع التفجير
13 نوفمبر 2022 22:20

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد في منطقة تقسيم بجمهورية تركيا والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وشددت الوزارة في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.

وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
المصدر: وكالات
تركيا
الكويت
الإرهاب
تفجير
آخر الأخبار
نجل مارادونا يفتتح أكاديمية «سوبر 11» في دبي
الرياضي
نجل مارادونا يفتتح أكاديمية «سوبر 11» في دبي
اليوم 13:00
المهيري بطل رماية «التراب» والشامسي وصيفاً
الرياضي
المهيري بطل رماية «التراب» والشامسي وصيفاً
اليوم 13:00
وزير الخارجية المصري سامح شكري يزور جناح الأطفال والشباب COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات
عربي ودولي
سامح شكري أمام قمة المناخ: الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب
اليوم 12:59
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
الإمارات
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
اليوم 12:56
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©