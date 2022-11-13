مقتل جنديين سوريين في قصف إسرائيلي

قتل عسكريان سوريان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف مساء الأحد مطار الشعيرات العسكري في وسط البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري «نفذت إسرائيل عدواناً جوياً.. مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص»، ما أدى إلى «استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية».
وذكرت الوكالة أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ إسرائيل وأسقطت بعضها» في ريف حمص الجنوبي الشرقي.
وبثّ التلفزيون السوري مشاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية «لصواريخ إسرائيلية».