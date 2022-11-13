بريطانيا.. أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا القناة الإنجليزية
أرشيفية
13 نوفمبر 2022 21:09
أظهرت أرقام الحكومة البريطانية أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا القناة الإنجليزية إلى بريطانيا منذ بداية العام وحتى الآن.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم اكتشاف عبور 972 شخصا أمس السبت في 22 قاربا، ليصل العدد الإجمالي المؤقت خلال العام الجاري إلى 40 ألفا و885 مهاجرا.
وفي عام 2021، تم تسجيل عبور 28 ألفا و561 مهاجرا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) إن هذه هي أول مجموعة من المهاجرين تصل إلى بريطانيا خلال شهر نوفمبر الجاري، وكانت آخر مجموعة قد عبرت القناة يوم 31 أكتوبر الماضي عندما تم اكتشاف 46 شخصا في قارب.
ونقلت الوكالة عن إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية قولها "إن حالات عبور القوارب الخطيرة تعرض الأرواح للخطر. هذه الأرقام تظهر أن الحكومة فشلت تماما في منع عصابات التهريب الإجرامية من التوسع بشدة في القناة خلال الأعوام الثلاثة الماضية".