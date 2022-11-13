الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا.. أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا القناة الإنجليزية

أرشيفية
13 نوفمبر 2022 21:09

أظهرت أرقام الحكومة البريطانية أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا القناة الإنجليزية إلى بريطانيا منذ بداية العام وحتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم اكتشاف عبور 972 شخصا أمس السبت في 22 قاربا، ليصل العدد الإجمالي المؤقت خلال العام الجاري إلى 40 ألفا و885 مهاجرا.

وفي عام 2021، تم تسجيل عبور 28 ألفا و561 مهاجرا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) إن هذه هي أول مجموعة من المهاجرين تصل إلى بريطانيا خلال شهر نوفمبر الجاري، وكانت آخر مجموعة قد عبرت القناة يوم 31 أكتوبر الماضي عندما تم اكتشاف 46 شخصا في قارب.

ونقلت الوكالة عن إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية قولها "إن حالات عبور القوارب الخطيرة تعرض الأرواح للخطر. هذه الأرقام تظهر أن الحكومة فشلت تماما في منع عصابات التهريب الإجرامية من التوسع بشدة في القناة خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

 

أخبار ذات صلة
ملكة الدنمارك 50 عاماً على العرش
إنقاذ المهاجرين يثير خلافاً بين فرنسا وإيطاليا
المصدر: وكالات
مهاجرون
المهاجرون
بريطانيا
آخر الأخبار
نجل مارادونا يفتتح أكاديمية «سوبر 11» في دبي
الرياضي
نجل مارادونا يفتتح أكاديمية «سوبر 11» في دبي
اليوم 13:00
المهيري بطل رماية «التراب» والشامسي وصيفاً
الرياضي
المهيري بطل رماية «التراب» والشامسي وصيفاً
اليوم 13:00
وزير الخارجية المصري سامح شكري يزور جناح الأطفال والشباب COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات
عربي ودولي
سامح شكري أمام قمة المناخ: الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب
اليوم 12:59
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
الإمارات
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
اليوم 12:56
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©