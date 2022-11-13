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عربي ودولي

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في وسط سوريا

أرشيفية
13 نوفمبر 2022 20:52

استهدف قصف إسرائيلي مساء الأحد مواقع في محافظة حمص في وسط سوريا، تصدّت له الدفاعات الجوية السورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي" وأسقطت "عدداً منها"، من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

وبثّ التلفزيون السوري مشاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية "لصواريخ إسرائيلية".

 

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