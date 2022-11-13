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أردوغان يصف هجوم إسطنبول بـ«الدنيء» ويتوعد المنفذين

أردوغان يصف هجوم إسطنبول بـ«الدنيء» ويتوعد المنفذين
13 نوفمبر 2022 19:52

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد عبر التلفزيون، الانفجار في إسطنبول «هجومًا دنيئًا»، لافتاً إلى أنه خلف «ستة قتلى و53 جريحاً»، بحسب آخر حصيلة.

وقال بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري «سيتم كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين».

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المصدر: وكالات
تركيا
انفجار
اسطنبول
رجب طيب أردوغان
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