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6 قتلى و53 جريحاً في هجوم بقنبلة في إسطنبول

من موقع التفجير
13 نوفمبر 2022 19:45

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن انفجار قنبلة في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.

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وأضاف أردوغان أن جهود هؤلاء الذين يشنون حملة إرهابية ضد الأمة التركية ستبوء بالفشل.
وتعهد أردوغان بإلقاء القبض على الجناة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
ولم يُعرف على الفور سبب الانفجار، الذي وقع بعد الظهر.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي) إن الشرطة وخدمات الطوارئ كانت في مكان الحادث.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا مستلقين على الأرض في الشارع، وهو وجهة تسوق شهيرة للسياح في الجزء الأوروبي من العاصمة التركية.

المصدر: وكالات
تركيا
انفجار
رجب طيب أردوغان
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