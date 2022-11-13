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عربي ودولي

وزير ألماني يحذر: مدينة عربية مهددة بسبب ندرة المياه

أرشيفية
13 نوفمبر 2022 18:54

تعتزم وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه زيارة مشروعات دلتا النيل التي تهدف للتعامل مع تغير المناخ اليوم الأحد، وذلك خلال زيارتها لمصر للمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ.

وقالت شولتسه اليوم إنه يمكن هنا رؤية مدى مأساوية تأثير تغير المناخ، وأوضحت بقولها: «دلتا النيل التي تعد أحد أكثر مناطق العالم خصوبة واكتظاظاً بالسكان، مهددة بسبب ندرة المياه وارتفاع منسوب مياه البحر والملوحة».

وبحسب تصريحات الوزيرة الألمانية، يتعلق الأمر تحديدًا بإذا ما كان ملايين الأشخاص في المنطقة سيظلون قادرين على العثور على الطعام والمسكن في المستقبل.

وسوف تطلق شولتسه رسمياً درع حماية عالمياً في مواجهة مخاطر تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع وزراء آخرين خلال مؤتمر المناخ العالمي.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عن ذلك من قبل خلال مشاركته في المؤتمر قبل أيام.

 

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المصدر: وكالات
مصر
ألمانيا
دلتا النيل
ندرة المياه
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