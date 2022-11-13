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خيرسون تسابق الزمن لاستعادة الطاقة بعد انسحاب روسيا

أوكرانيون يحتفلون باستعادة خيرسون
13 نوفمبر 2022 18:35

قال مسؤولون محليون اليوم الأحد إن شركات المرافق العامة في خيرسون تعمل على ترميم البنية التحتية الحيوية التي فجرتها القوات الروسية المتقهقرة، فيما استمر انقطاع الكهرباء والمياه عن معظم المنازل في المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وأفاد ياروسلاف يانوشفيتش حاكم منطقة خيرسون بأن السلطات قررت الإبقاء على حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا ومنع الناس من مغادرة المدينة أو دخولها كإجراء أمني.

وقال يانوشفيتش للتلفزيون الأوكراني "لقد لغم العدو كل أهداف البنية التحتية الحيوية. نحاول تأمينها في غضون أيام قليلة و(بعد ذلك) نفتح المدينة"، مضيفا أنه يأمل أن تستأنف شركات الهاتف المحمول الخدمة قريبا.

وبلغت القوات الأوكرانية وسط خيرسون يوم الجمعة بعد أن انسحبت روسيا من العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها منذ بدء الهجوم في فبراير.

وكان هذا الانسحاب ثالث تراجع رئيسي في الحرب والأول الذي يشهد تخليا عن مدينة محتلة كبيرة مثل هذه مع تقدم هجوم مضاد أوكراني كبير استعادت معه كييف أجزاء من الشرق والجنوب. 

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