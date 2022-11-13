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انتشال جثة عقب انهيار مبنى في فرنسا

أرشيفية
13 نوفمبر 2022 16:55

قالت خدمات الطوارئ في شمال فرنسا إنه تم انتشال جثة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب انهيار مبنيين في شارع مزدحم في مدينة ليل أمس السبت.

وكان قد تم الابلاغ عن فقدان الشخص. وتم انتشال رجل آخر من أسفل الانقاض أمس السبت، وكان مصاباً بإصابات طفيفة.

ويجرى التحقيق بشأن ما إذا كانت أعمال التجديد التي يخضع لها أحد المبنيين هي السبب وراء الانهيار.

وقال العمدة مارتين اوبري إنه تم إجلاء السكان بالفعل من المبنيين، عقب أن رأى شاب في الساعات الأولى من صباح أمس السبت تصدعات كبيرة.

 

 


 

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المصدر: وكالات
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فرنسا
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