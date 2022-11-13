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ماكرون: «السلام ممكن» في أوكرانيا
ماكرون: «السلام ممكن» في أوكرانيا
13 نوفمبر 2022 16:24
يؤكد إيمانويل ماكرون أن «السلام ممكن» في أوكرانيا كما في عدد من النزاعات الأخرى.
وأكد الرئيس الفرنسي في منتدى باريس للسلام مجدداً خط سياسته الخارجية، بعد خطابه في قمة الديانات «صرخة السلام» في روما في أكتوبر وكلمته ضد «انقسام العالم» في الأمم المتحدة في سبتمبر.
وقالت سيلفي بيرمان، السفيرة السابقة لفرنسا في الصين وبريطانيا وروسيا: «إنه يبحث عن دور وسيط».
وأضافت أن ذلك «أعجبه» وأنه «يحب البحث عن اتفاق، عن حل وسط».
وهذا خصوصاً أنه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو وأدت إلى أغلبية نسبية للمعسكر الرئاسي، تقلص هامش المناورة الذي يملكه على الساحة الوطنية.
وخلال منتدى باريس، حاول ماكرون إحياء الحوار المتعثر بين معسكر الرئيس نيكولاس مادورو وخصومه لإخراج فنزويلا من مأزقها السياسي، لكن لم يتم الإعلان عن أي اختراق حالياً.
وهذا الملف الأخير على لائحة طويلة من القضايا، كما يؤكد محيط الرئيس.
- حوار مع بوتين
في أحد أيام أكتوبر نظم قصر الإليزيه لقاء للصحافيين المكرسين للنزاع في أوكرانيا. لكن في بدايته، أسهب مستشار في الحديث عن «النجاحات» التي «يحققها الواحد تلو الآخر» الرئيس الفرنسي، و«تستحق» إبراز «دوره».
ومن التوتر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى اتفاق بين بلغاريا ومقدونيا الشمالية، بما في ذلك «تدخله» لتسهيل تفاهم إسرائيلي لبناني، كانت الرسالة واضحة: إيمانويل ماكرون يحقق نتائج للسلام.
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المصدر: وكالات
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