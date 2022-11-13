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تكليف بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو
13 نوفمبر 2022 14:46

 كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اليوم الأحد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على التوصيات التي تلقاها من نواب الكنيست بعد الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر.

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المصدر: وكالات
بنايمين نتنياهو
الحكومة الإسرائيلية
إسرائيل
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