مجموعة العشرين تطلق صندوقاً لمكافحة الأوبئة

وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي خلال إطلاق صندوق مكافحة الأوبئة، في بالي
13 نوفمبر 2022 11:29
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد، لدى إطلاق صندوق تابع لمجموعة العشرين لمكافحة الأوبئة، إن الأموال التي جُمعت حتى الآن لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل ليست كافية.
ويستهدف الصندوق الذي أطلقته إندونيسيا، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، الدول المنخفضة إلى المتوسطة الدخل لتمويل تدابير من بينها جهود المراقبة والرصد وزيادة معدل الوصول إلى اللقاحات.
وأضاف الرئيس في كلمة في بالي، حيث تعقد مجموعة العشرين قمتها هذا الأسبوع، "أتوقع دعما أكبر".
وجمع الصندوق نحو 1.4 مليار دولار حتى الآن، تتضمن مساهمات من إندونيسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن مانحين ومنظمات خيرية مثل مؤسسة بيل ومليندا جيتس.
وقدر البنك الدولي، الذي سيتولى دور أمين الصندوق، ومنظمة الصحة العالمية، التي تقدم المشورة، في تقرير فجوة التمويل السنوية للتأهب للأوبئة بنحو 10.5 مليار دولار.
وتوقعت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي أن يزيد حجم الصندوق بمساهمات من فرنسا وغيرها، دون أن تشير لحجم المساهمات المتوقعة. ودعت إلى تقديم مقترحات من الدول التي تتطلع إلى الاستفادة من الصندوق.