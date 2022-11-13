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تحويل مسار طائرة أميركية لأسباب أمنية

تحويل مسار طائرة أميركية من فلوريدا إلى اتلانتا
13 نوفمبر 2022 10:30

 قالت شركة طيران فرونتير إيرلاينز الأميركية في بيان، إنه تم تحويل رحلة للشركة من فلوريدا إلى مدينة أتلانتا بعد اكتشاف أن أحد الركاب بحوزته آلة حادة تستخدم في فتح الصناديق (كاتر).

وقال متحدث باسم فرونتير في بيان "احتجزت سلطات إنفاذ القانون في أتلانتا الراكب المعني".

ولم يصب أحد في الحادث وعرضت الشركة على الركاب رحلة جديدة صباح السبت إلى تامبا بولاية فلوريدا.

ولم ترد شركة الطيران على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كان المشتبه به قد هدد بطعن آخرين على متن الطائرة.

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المصدر: رويترز
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